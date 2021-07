Pompei.Tensioni in consiglio comunale la minoranza parla di malaffare e Lo Sapio minaccia querele

(Pompei – Mario Cardone) Non è la prima volta che la democrazia è all’ordine del giorno nel consiglio comunale di Pompei dove si confrontano due tesi contrapposte. Da un lato la maggioranza che ha fatto più di una volta notare che la fazione politica avversa non si attiene agli argomenti dell’ordine del giorno ma si presenta come al teatrino della politica trasmesso in streaming. Sul fronte opposto Di Casola e compagni non perdono occasione per stigmatizzare la strategia della parte avversa che punterebbe ad imbavagliare il dibattito con vari espedienti (stroncandolo con interventi di censura da parte del presidente o con veri e propri assalti intimidatori da parte del sindaco e dei consiglieri di maggioranza o, ancora, col sistema di delegare risposte ai dirigenti che si dimostrerebbero eccessivamente a chi comanda nella stanza dei bottoni. A riguardo bisognerebbe fare qualche considerazione tra chi (nel ceto politico) effettivamente è convinto del valore determinante della partecipazione popolare che si alimenta con la trasparenza e chi non va oltre dichiarazioni di principio ma incide oggettivamente poco sulla programmazione della macchia comunale. A farla breve abbiamo assistito a convegni a Palazzo De Fusco (esempio presentazione Street Art) in cui il pubblico era molto più numeroso di quello che normalmente partecipa ai consigli comunali così come non si comprende come mai si insista a seguire il regolamento e la legge in tema di trasparenza sulle convocazioni e partecipazioni alle commissioni consiliari. E’ evidente che chi ne ha interesse è normale che ci marci su queste inadempienze e “distrazioni” traendone vantaggio mentre appare incomprensibile come mai chi a porte chiuse si sente sotto pressione mentre non incontra nelle procedure (tra le quali l’esame preliminare della delibera in commissione) la valvola di sicurezza della democrazia pompeiana. Passando agli argomenti concreti di dibattito appare a questo punto scontato che i due ruoli (di maggioranza o opposizione) dei consiglieri comunali stanno esasperando i toni della contrapposizione. Gli argomenti in campo sono gli stessi 3 da quando è nata l’attuale amministrazione comunale targata Lo Sapio 1) lavori di ristrutturazione a via Lepanto 2) Progetto Eav 3) progetto hub. In pari tempo pare si sia formalizzata l’uscita dalla maggioranza della consigliera De Angelis. Niente di nuovo ma si regista che da una parte e dall’altra le posizioni contrapposte si sono esasperate perché se da un lato si parla senza mezzi termini di malaffare sul versante opposto si annunciano propositi di querele (in verità era stata già annunciata nella seduta precedente). Ora al di la della credibilità o meno degli oratori di una parte politica e dell’altra appare chiaro che si va verso il muro contro muro se non interviene un livello superiore di mediazione o di verifica del motivo di contrasto (per esempio i lavori a via Lepanto). Considerato l’elevato numero di foto di piedi fasciati, marciapiedi fuori squadro e strade allagate sarebbe arrivato il momento di un intervento risolutore per chiarire se una certa propaganda è solo frutto di mala fede organizzata per danneggiare la reputazione di dirigenti, politici, tecnici e imprenditori che gestiscono l’iniziativa di ristrutturazione della summenzionata arteria stradale o al contrario siano state messe in campo furbate del tipo che Pompei ha subito in passato a causa di una classe dirigente (incompetente o connivente). Tutte questioni che dovrebbero essere chiarite col supporto di organi di livello superiore che sono stati creati esattamente per il motivo che abbiamo spiegatoo.

