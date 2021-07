Scafati. Nuova rete fognaria, il Comune dice no alle vasche di laminazione

Il Comune di Scafati dice no alle vasche di laminazione previste dal progetto per la costruzione della nuova rete fognaria. L’opera, partita nel 2015 e non ancora completata, potrebbe però arenarsi per lo scetticismo che Palazzo Mayer ha mostrato sulla realizzazione delle due vasche volano previste in via Luigi Cavallaro e in via Pertini, adiacente al centro Plaza. Lo sostiene l’assessore Pasquale Vitiello in Consiglio Comunale, in risposta ad una interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Insieme per Scafati. “Le aree destinate alle vasche volano non sono ancora state espropriate e come è emerso nel Consiglio Comunale si è all’anno zero. Si sta ancora decidendo se farle o meno” spiega Michele Russo. “Il Comune non approva gli atti per gli espropri e sostiene che sia la Regione a non fornire le carte – aggiunge – Noi non siamo a favore o contro le vasche, a prescindere, siamo per completare un’opera che funzioni idraulicamente e salvaguardi la città sia sul piano ambientale che per quanto possibile degli allagamenti. E’ inammissibile che a lavori in corso si stia decidendo ancora cosa fare spendendo nel frattempo milioni di euro, quasi alla cieca”. Le vasche, da progetto, dovrebbero servire per raccogliere le acque piovane che oggi sono responsabili degli allagamenti di via Passanti, via Battisti e via Terze. Il progetto prevede servizi pubblici in superficie, ma non fornisce certezze sulla loro manutenzione. “A noi farebbe piacere che le vasche non si realizzassero perché il loro impatto sarebbe pesante urbanisticamente – così Pasquale Vitiello, assessore ai Lavori Pubblici – ma a preoccuparci è la loro gestione e manutenzione”. L’assessore cita una nota della Giunta Regionale “in cui ci dicono che le vasche sono stralciate da questa programmazione, rimandandole a una successiva e valutando una loro diversa collocazione. C’è anche uno studio per la rifunzionalizzazione del canale Conte Sarno. Per vie informali mi è sembrato di capire che anche loro ritengono troppo onerosa la loro gestione”. Poi sottolinea: “Il sottoscritto si batterà in tutte le sedi affinché studino una sede alternativa alle vasche o la loro eliminazione, perché per quanto possano essere correttamente eseguite e architettonicamente belle, la gestione è impensabile in quei punti della città”. La proprietà del fondo appartiene ad una cordata di imprenditori scafatesi, tra cui Michele Marano e Corrado Scarlato, entrambi volti noti anche in politica, come risulta da una recente visura catastale. L’area ricade in zona C, collegata ai Peep (piano edilizia economica popolare) del centro Plaza, zona edificabile. “Non conosco i proprietari”, puntualizza Vitiello.

Adriano Falanga