VIDEO – Angri. Tatiana Coppola un’angrese sul set di Rosanero

Tra i protagonisti del film “RosaNero”, le cui riprese sono in questi giorni in fase di lavorazione a Castellammare di Stabia c’è anche un ruolo per Tatiana Coppola giovane attrice angrese non nuova a ruoli in fiction e film. Il film che vedrà sullo schermo anche la presenza di Tatiana, angrese che vive a Roma per ovvi motivi professionali, viene girato anche sul lungomare stabiese. Emozioni per Tatiana per questa esperienza nella sua terra natia.

Tanti ruoli

Tatiana ha già avuto molti ruoli, sono tanti piccoli passi, come dice Lei, al fianco di attori di calibro ma che contribuiscono a costruire una carriera che presenta tante difficoltà ma che dà comunque grandi soddisfazioni. Una parte non solo al fianco di Salvatore Esposito e Sebastiano Somma, stabiese DOC, ma anche con i grandi attori della cinematografia italiana come Gigi Proietti.

Il futuro

La giovane Tatiana vuole anche alimentare, in un futuro non troppo remoto, anche la speranza di potere promuovere una scuola di recitazione per tanti giovani che si vogliono affacciare al cinema e allo star system.

