Villa Literno: donna 44enne muore dopo la puntura di un insetto.

Lutto e tragedia a Villa Literno, nel Casertano. Una 44enne e madre di due figlie sarebbe morta in seguito a una puntura di un insetto. Un decesso improvviso, quello della giovane donna, che ha lasciato nello sgomento l’intera comunità locale. La donna sarebbe andata in shock anafilattico conseguente alla puntura dell’insetto, per poi spegnersi dopo pochi minuti. Inutile l’intervento di soccorso tentato dai sanitari del 118.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 44enne. Messaggi toccanti lasciati sulle pagine dei social dove la donna appena qualche mese fa aveva pubblicato orgogliosamente la foto della figlia che aveva appena conseguito il diploma.

ReCro