Pompei. Il 2 agosto fa tappa la trasmissione “Leggerissima Estate”

Fa tappa a Pompei il nuovo programma condotto da Fabrizio Rocca e Samanta Togni. Quattro appuntamenti in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 11 agosto.

Non si svolge in uno studio, ma è ambientato in quattro location italiane tra cui, appunto, Pompei dove il 2 agosto alle 20:30 in piazza Bartolo Longo verrà registrata la puntata dedicata alla città mariana.

Il fine è raccontare, in maniera leggera e divertente, musica, luoghi, personaggi, arte e bellezze dei luoghi più belli d’Italia.

Dopo oltre un anno di grandi difficoltà, che ha costretto tutti a rinunce e preoccupazioni, tale Momento di musica e cabaret, vuole ridare certezza ed allegria a tutti gli italiani, attraverso le esibizioni di grandi artisti, pertanto anche Pompei, unitamente alle altre località, con la propria bellezza trasmetterà momenti di allegria e spensieratezza.

Nel corso della trasmissione si documenterà anche il lato folkloristico facendo, tra l’altro, un salto anche nella gastronomia con piatti tipici “leggerissimi” e gustosi.

Samanta Togni e Fabrizio Rocca condurranno i telespettatori nel mood dell’estate 2021 e ne determineranno le caratteristiche. Sarà un viaggio singolare e nuovo tra musica da palco, tormentoni estivi e gag comiche. Ricco il cast artistico previsto, tra cui: Peppino Di Capri, Mario Biondi, Michele Zarrillo, Tullio De Piscopo, Joe Di Tonno, Enzo Gragnaniello, Eddy Napoli, Giacomo Rizzo, Lino Barbieri, parte del cast di Notre Dame e altri artisti in via di definizione.

Per consentire la presenza di pubblico, nel pieno rispetto della normativa Covid, lo spettacolo sarà aperto pubblico fino ad un massimo di 200 persone e a esaurimento posti.