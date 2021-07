Castellammare di Stabia. Fincantieri: con gli operai in piazza il sindaco e la Curia

È appena terminato il corteo dei lavoratori della Fincantieri di Castellammare di Stabia, ai quali si sono uniti le delegazioni delle aziende che hanno vertenze aperte sul territorio, come Whirlpool e Stellantis. Forte partecipazione al corteo con striscioni e slogan per il lavoro. Circa 200 le tute blu del cantiere e dell’indotto ai quali si sono uniti il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, e l’intera giunta, insieme con i rappresentanti delle forze di opposizione al Comune.

Solidarietà collettiva

Presenti anche le parlamentari Teresa Manzo e Carmen di Lauro. Inoltre, il parroco della cattedrale, don Antonino D’Esposito, in rappresentanza del Vescovo, Francesco Alfano che ieri ha ricevuto i rappresentanti sindacali solidarizzando con la battaglia in atto per il futuro della Fincantieri. ”Lunedì avremo un incontro dell’azienda con le parti sociali, la Regione, il Comune e l’Autorità portuale. Il tavolo è convocato dal Prefetto – afferma il rappresentante della Fiom Cgil aziendale, Francesco D’Auria – Sara’ il punto di partenza di una vertenza che si prevede lunga”. Alla manifestazione ha partecipato anche Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil.

Ansa