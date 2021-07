Castellammare di Stabia. Fincantieri: varo sfortunato, bottiglia non si rompe

Nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), il varo del troncone della nave francese “FlotLog” è avvenuto stamattina, dopo due rinvii dovuti allo stato di agitazione delle maestranze, che nel pomeriggio manifesteranno in corteo contro il ridimensionamento del cantiere stabiese. Il via libera al varo è arrivato dopo la convocazione di un incontro in Prefettura tra sindacati e azienda. È stato, pero’, un ”brutto varo” per lo stato d’animo delle maestranze avvilite per l’assenza di programmi di sviluppo dello stabilimento. anche se proprio oggi, tramite l’ ad Giuseppe Bono, Fincantieri esprime soddisfazione per lo stato di grande solidità dell’azienda. Varo “brutto” – sottolineano gli operai – anche perché la bottiglia che tradizionalmente ”battezza” la nave, prima che scenda in mare, non si è rotta.

Un fatto raro

Un fatto raro, che gli operai interpretano come un segno di sciagura. Circola un video del ”momento critico” che lascia stupiti: all’ordine dato alla madrina di tagliare il cavo che tiene sospesa la bottiglia, si vede che questa oscilla e va a sbattere sulla fiancata della nave. Ma non si frantuma. Viene tirata su e rilanciata contro la nave. Ma, di nuovo, non si rompe. La scena si ripete più volte, nove per l’esattezza, fino a provocare l’Ilarità’ generale. Qualcuno ha imprecato, altri hanno mostrato sconforto.

