COVID. Green pass: De Luca “Senza si chiude tutto a fine agosto”

“Una delle cose più stupide che mi è capitato di vedere in questi ultimi giorni sono le manifestazioni contro la Green card: ho visto immagini di cartelli sollevati da parlamentari di Fratelli d’Italia che recitavano ‘no Green Pass’. Che significa? Una misura come quella delle GREEN card è un aiuto a tenere aperte le attività economiche. Ci vuole tanto a capirlo?”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta social settimanale per fare il punto sulla situazione epidemiologica da coronavirus.

“Senza questa decisione del governo sulle Green card a fine agosto, dopo i gavazzamenti agostani e ferragostani, noi rischiamo di dover richiudere tutto”.