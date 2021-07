Pagani. Al via i festeggiamenti civili in onore di Sant’Alfonso

Pagani è in festa per Sant’Alfonso Maria De Liguori, il padre fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, la cui magnificenza è conosciuta in tutto il mondo

Al via oggi i festeggiamenti civili in onore di Sant’Alfonso Maria De Liguori

Pagani è in festa per Sant’Alfonso Maria De Liguori, il padre fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, la cui magnificenza è conosciuta in tutto il mondo. Avrà il via oggi il programma dei festeggiamenti civili “Sant’Alfonso e la Madonna delle Galline. Il legame del Santo alla Vergine del Carmelo”.

Un programma ricco, pur nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, quello che l’amministrazione del sindaco Raffaele Maria De Prisco ha voluto assicurare alla città, per onorare il suo Santo, di cui quest’anno ricorre il 150esimo anniversario della proclamazione a Dottore della Chiesa, e per inaugurare una nuova stagione di speranza e ripartenza. Un messaggio di un anno particolare che ci giunge anche dal Santo Pontefice, che inviando in città il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, per la celebrazione eucaristica di domenica alle 20, ha scelto di stare in mezzo a noi.

Il programma delle festività.

Il programma della festività di Sant’Alfonso, di spessore nazionale, è un risultato raggiunto grazie al recupero del Poc 2019, il cui progetto disegnerà una stagione di eventi culturali paganesi, che si concluderà a dicembre 2021.

«Ci prepariamo a onorare Sant’Alfonso con uno spirito davvero speciale e con il cuore pieno di orgoglio per la venuta del cardinale Parolin – ha detto il sindaco De Prisco -. In quest’anno in cui celebriamo i 150 anni del Santo quale Dottore della Chiesa, diamo il via ad un percorso che non si conclude di certo con questi festeggiamenti, affinché la figura Di Sant’Alfonso e il suo esempio emergano sempre di più e la città ne sia sempre più permeata» ha detto il sindaco De Prisco.

«Abbiamo lavorato duramente per riuscire a recuperare il Poc 2019, il cui progetto, che si concluderà nel dicembre 2021, prevederà anche gli eventi delle manifestazioni civili in onore di Sant’Alfonso. Siamo davvero soddisfatti di poter offrire alla città quattro giorni di festa, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza» ha detto il vicesindaco di Pagani, dott.ssa Valentina Oliva, delegata alla Cultura e al Turismo religioso. «Abbiamo operato per far emergere all’esterno le potenzialità di questa città ricca di bellezze da vivere. A tal riguardo sono particolarmente orgogliosa che Ron e il suo entourage abbiano scelto il nostro Teatro Auditorium Sant’Alfonso per la realizzazione delle prove del tour nazionale. L’artista, i musicisti e i tecnici in questi giorni, stanno vivendo la nostra città, apprezzandone accoglienza e ospitalità» ha concluso.

Di seguito il programma dei festeggiamenti:

30 Luglio 2021

ore 21.00

Rassegna di Musica Sacra Alfonsiana

A cura del Rev. M. Paolo Saturno

Concerto Coro Polifonico Alfonsiano e dell’Orchestra Alfaterna

31 Luglio 2021

ore 8.30

Esibizione itinerante Musica Bandistica a cura della Banda Musicale A.Carrera Città di Pagani.

Partenza da Piazza S. Alfonso

ore 21.30

Concerto Musica per orchestre

A cura della Orchestra Filarmonica Campana

01 Agosto 2021

Solennità religiosa

Ore 9.30

Esibizione itinerante Musica Bandistica a cura della Banda Musicale A.Carrera Città di Pagani.

Partenza da Via Cesarano

Ore 20.00

Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Cardinale Pietro Parolin – Segretario di Stato di Papa Francesco

Fuochi pirotecnici

02 Agosto 2021

Piazza Sant’Alfonso

Concerto musicale di Ron

Fuochi pirotecnici di chiusura festeggiamenti.