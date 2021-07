Pompei. Incendio a Moregine sconosciuti i responsabi

Sono rimasti sconosciti i responsabili dell’incendio a più fuochi appiccati nella serata di mercoledì 28 giugno in località Moregine di Pompei, dentro ad un fondo privato incolto sito a pochi metri da una Chiesa Evangelica e sotto al ponte dell’autostrada Napoli Salerno sul versante Nord – Sud. Si è trattato di un incendio molto pericoloso sia per la sua intensità che per il luogo dove è stato creato (come detto a valle dell’autostrada Napoli Salerno dove passano frequentemente autocisterne cariche di benzina). Questo è il motivo che ha fatto aprire al comando dei Vigili del fuoco di Pompei indagini che sono durate due giorni e che alla fine hanno portato a nulla di fatto in quanto non sono stati individuai i responsabili del reato di natura penale che riguarda la responsabilità dell’incendio. Analoga inchiesta è stata avviata dal Comando dei vigili del Fuoco di Castellammare di Stabia di cui non sono stati ancora resi noti gli esiti.

Agro24Spot