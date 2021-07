Corbara, realizzato un parcheggio eco sostenibile e area a verde.

Corbara, realizzato un parcheggio eco sostenibile con annessa area a verde. Sarà inaugurato questa sera, alle 20, un parcheggio in Via Giovanni Cavaliere

Corbara, realizzato un parcheggio eco sostenibile con annessa area a verde. Sarà inaugurato questa sera, alle 20, un parcheggio in Via Giovanni Cavaliere. Si tratta di un’area che può contenere circa venti veicoli e che è stata realizzata con materiale eco sostenibile e con piena accessibilità. Al parcheggio, che si trova in piena zona urbana, è annessa anche un’area a verde per la fruizione delle famiglie.

“Continua il nostro percorso di valorizzazione e offerta di servizi ai cittadini e ospiti della nostra Comunità – dichiara il sindaco Pietro Pentangelo – L’area consentirà di garantire ulteriori posti auto sul territorio a favore dei residenti e di chi ha necessità di parcheggiare”.

