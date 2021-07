COVID. Torna a incidere sull’Rt il contagio. L’ infezione cresce in molti paesi europei e anche nel contesto italiano

COVID-19- Contagi: torna a incidere sull’Rt.

Torna a incidere sull’Rt il contagio COVID. L’ infezione cresce in molti paesi europei e anche nel contesto italiano. Dall’ultimo rapporto del ISS sono 3845 i comuni in cui si registra almeno un caso, quasi 900 comuni in più rispetto alla scorsa settimana.

Attacco ai giovani

Il virus si manifesta maggiormente nella fascia di età tra 10 e 29 anni. La variante Delta ormai al 95% può essere prevenuta soltanto con il completamento del ciclo vaccinale. L’incidenza settimanale del COVID a livello nazionale: 50 per 100.000 abitanti contro i 31 per 100.000 abitanti della scorsa settimana. Intanto sul fronte dei decessi in Campania se ne registrano ben due a Torre del Greco.