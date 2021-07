Ospedale di Sarno al collasso. Virginia Villani chiama il Ministro Speranza

L’ospedale di Sarno è ormai un malato terminale che chiede a gran voce di essere salvato!

A Sarno la cronica carenza di personale rischia di mettere in pericolo la vita delle persone. Quello che doveva essere un nosocomio di eccellenza è diventato un ospedale da campo, senza personale e con servizi sanitari inadeguati. È per me un immenso il dispiacere vedere il nostro glorioso ospedale di Sarno completamente abbandonato e privo di prospettive di miglioramento: i cittadini di Sarno devono sapere come la regione sta gestendo la sanità nel nostro territorio. Dobbiamo intervenire per rispettare i requisiti minimi previsti per un Dea di I Livello: a tal proposito ho presentato una interpellanza al Ministero della salute Roberto Speranza e ho scritto al direttore generale dell’ASL Mario Iervolino.

Reparti al collasso, medici e personale costretti a turni massacranti o ancora peggio costretti a scegliere se garantire assistenza nei reparti o assicurare la presenza al Pronto soccorso. Purtroppo la volontà e il grandissimo spirito di sacrificio del personale sanitario si scontrano con i numeri, quelli troppo bassi di una pianta organica che negli ultimi due anni è stata impoverita al punto che oggi, questo ospedale, non è più in grado di garantire assistenza e continuità sia nel Pronto soccorso, sia nei reparti – spiega Villani – Nonostante siano presenti medici in grado di assicurare prestazioni di altissima professionalità tutti i casi gravi, non possono essere trattati con la necessaria attenzione poiché i medici devono decidere se garantire le prestazioni in PS o in reparto. La situazione è veramente molto grave e se non si interviene tempestivamente a livello regionale la crisi ricadrà interamente sui cittadini, che si vedranno privati della possibilità di usufruire di cure degne di un Paese civile.

Non possiamo più restare inermi davanti ad una situazione che rischia di mettere in grave pericolo la salute delle persone. La gravissima carenza di personale sanitario dirigente e di comparto, di management, di adeguata dotazione tecnologica per la diagnostica strumentale e per i servizi ambulatoriali è diventata strutturale ed è oramai è cronica. Sembra davvero un film horror: si sta giocando con la vita delle persone. Questa situazione e la mala gestio del presidio è anche frutto della presenza di un dirigente che è contemporaneamente impegnato a capo di un’altra struttura sanitaria della provincia: ho più volte ribadito che Sarno non può avere un direttore sanitario a mezzo servizio.

L’ospedale di Sarno è nato come un polo di eccellenza dopo la tragedia della frana del 1998 e ora invece, rischia di essere scenario di una tragedia ancora più grande: vi è il rischio per un’intera popolazione lasciata senza i livelli minimi assistenziali, senza tutela della salute pubblica. La politica sanitaria regionale sta smantellando l’ospedale. Voglio infine, esprimere la mia solidarietà agli operatori sanitari del presidio che stanno lavorando in condizioni inaccettabili. Il mio impegno per adeguare ospedale di Sarno continuerà senza sosta in tutte le sedi.