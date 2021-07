Pagani. Il gruppo “Civicamente” richiama all’attenzione verso le festività di Sant’Alfonso

Per i consiglieri comunali Salvatore Visconti, Raffaele La Femina, Mariarosaria Burgio e Michele Bottone, insieme al presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino e agli assessori Mariastella Longobucco e Veronica Russo, fondamentale sarà il rispetto delle norme anticovid. Per non rendere una festa l’inizio di un dramma sanitario. Di seguito il comunicato pubblicato:

“In occasione delle festività in onore di S.Alfonso Maria De’ Liguori dove sono previsti una serie di eventi d’intrattenimento, tipo concerti in piazza, allestimento strutture ludiche (giostre) in vasca Pignataro (in merito a tale situazione, ovvero alle giostre, abbiamo mostrato più di una perplessità) e posizionamento bancarelle invitiamo la cittadinanza tutta a osservare scrupolosamente tutte le norme previste dalle normative anti-Covid 19. In particolare esortiamo i vari responsabili degli eventi previsti nel cartellone delle festività a far osservare e a vigilare in modo accurato per il buon andamento delle suddette manifestazioni, assicurando un costante controllo accertandosi che ci sia il pieno rispetto delle normative vigenti tese al contenimento della problematica Covid 19 anche in virtù dell’attuale situazione contagi presente sull’intera penisola.”