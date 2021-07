Pompei. Pizza e vino di una notte mezza estate a Bosco de’ Medici

Prediamo a prestito da Yuri Buono la definizione di pizza e vino di una notte di mezza estate per descrivere la più recente iniziativa a Bosco de’ Medici che inaugura una nuova fase di crescita nella valorizzazione di uno spazio verde, sotto un pergolato a destra di Casale Federico (recentemente restaurato) all’ingresso dell’Azienda Agricola della famiglia Palomba. Siamo all’aria aperta dove si respira un magnifico paesaggio vesuviano. Accoglierà già dai prossimi giorni sposalizi ed eventi esclusivi destinati a dare linfa al concerto di iniziative di un gruppo aziendale che si alimenta di proposte creative che strizzano l’occhio al mercato turistico internazionale conferendo prestigio al territorio napoletano grazie all’iniziativa dei Palomba e la collaborazione propositiva del “cerchio magico” di collaboratori a diversi livelli. La pizza napoletana non poteva mancare nella rassegna della iniziative che scandiscono il percorso di Bosco de’ Medici che ama e tornare alle radici con eventi di degustazione a tema sotto la regia dello chef Gioacchino Nocera, per condividere con i migliori clienti ed amici il percorso realizzato e i passi futuri. A questo punto, tornando al “concerto” della magica notte del 14 luglio, abbiamo apprezzato il “duetto” realizzato dallo chef Gioacchino col mastro panificatore Vincenzo Iannucci. Il primo ha creato le guarnizioni delle pizze napoletane mentre il secondo regalato agli ospiti il profumo e il sapore di un magico impasto (costo nel forno a legna) dovuto alla leggerezza della farina nuvola dei molini Caputo che hanno fatto arrivare a Bosco de’ Medici di Pompei la pizzeria mobile, dotata di forno a legna, che si è integrata con lo staff di cucina capitanato dallo Chef Gioacchino mentre il direttore di sala Gabriele Abbagnale ha diretto il servizio ai tavoli (primo trancio di pizza ai fiori di zucca, scapece di zucchine ed alici, secondo trancio con fior di latte ricotta al limone e gamberi rossi. Terzo trancio nella versione “ Margerita storica”, senza la corona e le precisazioni di Yuri (professionale commentatore) che, gazzetta ufficiale dell’Unione Europea alla mano, ha raccontato che la pizza napoletana (del 1700), dopo la marinara, espresse, verso la fine del secolo, la seconda versione guarnita con fettine di mozzarella, pacchetelle di pomodori ed aggiunta di basilico. La stessa pizza che fu offerta (e poi dedicata) alla regina Margherita di Savoia quando venne a Napoli nel 1889. Yuri ha fatto rimando a documenti ufficiali per sostenere che la versione di pizza napoletana, con pomodoro e mozzarella, è degli anni di regno di Ferdinando di Borbone (come tutta la cucina borbonica, dal sartù di riso al polipo alla luciana). Non si poteva, con quella ricostruzione fare regalo migliore al fantasma del brigante Pilone (al secolo Antonio Cozzolino) che secondo la leggenda ritorna di tanto in tanto a Casale Federico, dove si nascondeva dopo le sue imprese di brigantaggio, allo scopo di sfuggire al rigore della polizia piemontese. Il quarto trancio di pizza servito a tavola era guarnito di con fonduta di caciocavallo. La “storica” degustazione è stato abbinato ai vini “Lavaflava” Lacryma Christi bianco e “Pompeii” Pompeiano IGT Rosso. Delizioso l’aperitivo di montanarine, fritte in abbinamento a Vesuvius Spumante. Il plauso non è mancato alla fine allo “scugnizzo partenopeo” che ha interpretato con padronanza il mestiere di nuvola specialist nella preparazione un impasto leggero, profumato e “Scioglievole” come ha detto l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il mestiere di Vincenzo nasce dal prefermento ereditato dalla migliore tradizione, che prevede l’utilizzo di pasta da riporto. Segue il controllo della lievitazione a temperatura ambiente dura 26-30 ore. E’ stata come sempre apprezzata l’esperienza che ci ha regalato Bosco de’ Medici che ne rinnova il giudizio consolidato di competenza e professionalità che onora la città di Pompei e il territorio circostante. La classe non è acqua, come si dice, difatti è vino del Vesuvio, preferibilmente con etichetta Bosco de’ Medici.

