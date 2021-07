Pompei. Scontro Lo Sapio – Caccuri il commento dei giovani del P.D.

Credo che quello che è accaduto giovedì in consiglio comunale non sia all’altezza del nome e del prestigio di Pompei. Mi dispiace per i consiglieri comunali Caccuri e di Di Casola che sono stati bersaglio di battute poco felici e non rispettose del luogo in cui sono state espresse. Occorre che durante il consiglio comunale ci sia più ordine , chi ora dovrebbe occuparsene evidentemente non sta facendo bene il suo dovere”. Abbiamo ritenuto opportuno intervistare il rappresentante de i giovani del Partito Democratico a Pompei (Alfonso Coccoli) per chiedergli cosa ne pensa di quanto accaduto ad un altro suo coetaneo che siede in consiglio comunale. Avevano da tempo denunciato che non vengono rispettati canoni basilari di correttezza e trasparenza del funzionamento della democrazia a Pompei. Ci riferiamo come abbiamo ribadito in numerose occasioni agli istituti di garanzia e trasparenza che sono all’interno del Comune di Pompei a partire dal Presidente del Consiglio Comunale ma anche ad alti soggetti all’interno della Casa Comunale che hanno responsabilità dirette sull’ordine e il decoro dello svolgimento delle manifestazioni di democrazia reale. Non si fa altro che citare a parole la grandezza universale di Pompei con le scene vergognose come quella che tutto il mondo avrà modo di vedere dalla registrazione streaming dell’ultimo consiglio comunale. A questo punto, se nessuno interviene, le responsabilità vengono condivise dagli organismi di garanzia e controllo di livello superiore, previsti dalla legge. Lo avevamo detto già prima. Riguardo al ruolo delle giovani generazioni a loro è toccata sempre la leva del cambiamento che in qualche caso è costata la vita al manifestante di turno. Si pensi allo studente cinese che ha fermato un carro armato e dobbiamo avere sempre viva la memoria del della disgrazia che è toccata alla famiglia di Carlo Giuliani che in un contrasto estremo (a Genova14 marzo 1978) pagò la sua contestazione con il bene immenso della vita. Chi crede di poter ridicolizzare i giovani si comporta come quei genitore che non apprezzano certi valori.

