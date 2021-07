Scafati. I revisori ritrovano la fiducia, ok al Rendiconto 2020

E una schiarita di Ferragosto, il parere positivo dei Revisori dei Conti al Rendiconto 2020 ripresentato dalla Giunta guidata da Cristoforo Salvati. Il documento contabile era stato bocciato il 1 luglio scorso, dai contabili una serie di suggerimenti, tra cui la creazione di un ulteriore fondo a garanzia di eventi imprevisti, come i debiti fuori bilancio derivati da sentenze esecutive. Il Collegio in quella sede fu molto drastico, tanto da spingere, pochi giorni dopo aver bocciato anche lo stato di attuazione del piano di riequilibrio, il Presidente Luciano Sergio alle dimissioni. Questa volta a dare il via libera sono i restanti due componenti Francesco Terracciano e Pietro Miraldi, un ok subordinato però a puntuali verifiche al rispetto degli impegni per il rientro dal debito non più semestrali ma trimestrali. I due revisori, fermo restando le criticità in precedenza evidenziate, come la mancata alienazione degli immobili comunali e la risibile capacità di fare cassa dai tributi, riconoscono le difficoltà oggettive riscontrate dall’Ente a causa dell’emergenza Covid, che ha inasprito i disagi derivati dalla pesante carenza di personale. “La strada intrapresa è quella del risanamento” scrivono, invitando ancora una volta a potenziare l’organico per migliorare i servizi, incrementare la riscossione dei tributi e vendere il patrimonio disponibile. Una prossima “stringente” verifica è stata già programmata per il 30 settembre. Cala il debito, ma non secondo le stime. Il 2020 si è chiuso con uno scoramento sul debito residuo di poco più di un milione di euro su quanto iscritto nel bilancio di previsione. Necessario quindi, per garantire gli equilibri e il rispetto del piano di rientro, spalmare tale disavanzo con due rate da 521 mila euro sugli esercizi 2021 e 2022. Necessaria quindi una variazione al bilancio di previsione che avverrà contestualmente all’approvazione del Rendiconto, nel Consiglio Comunale già convocato dal Presidente Mario Santocchio per il 25 agosto. “Il Collegio dei Revisori ha preso atto del profondo impegno della nostra amministrazione nel risanare i debiti accumulati negli anni dalla cattiva politica che ci ha preceduto – le parole di Santocchio – il ritardo accumulato è dovuto alla pesante carenza di personale, aggravata dall’emergenza sanitaria. Nonostante ciò i nostri funzionari hanno svolto un lavoro encomiabile, e a loro va il nostro grazie. Nonostante le difficoltà oggettive, riporteremo la città agli onori che merita, con la dedizione del buon padre di famiglia”. Il Sindaco Cristoforo Salvati lancia un appello: “Sappiamo che dovremo mettere in campo tutti i nostri sforzi per riuscire a far quadrare i conti, ma ci riusciremo. Ne sono certo. Adesso toccherà al Consiglio comunale, il 25 agosto prossimo, prendere atto del parere favorevole del Collegio dei revisori ed approvare il rendiconto 2020. Faccio appello anche a coloro che avevano plaudito al precedente parere negativo dei revisori dei conti affinché comprendano che bisogna lavorare tutti dalla stessa parte per superare questa fase e garantire un futuro migliore alla nostra Scafati”.



Adriano Falanga