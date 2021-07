Scafati la polizia municipale ferma un pregiudicato senza patente e assicurazione

Un pregiudicato di Castellammare di Stabia senza patente e assicurazione fermato al Plaza dalla polizia municipale di Scafati. Per lui è scattato il sequestro della moto e 7 mila euro di sanzione oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria.

Controlli intensificati

Nell’ambito della intensificazione dei controlli disposti dal Comandante della Polizia Municipale di Scafati Salvatore Dionisio è stato fermato e sottoposto a controllo un pluri pregiudicato anche per furto e rapina a bordo della sua Motocicletta nei pressi del centro commerciale Plaza. Dai primi controlli è emerso che il soggetto era privo di patente poiché mai conseguita e che la moto era sprovvista di assicurazione. A tal punto il personale del Comando di Scafati ha proceduto al sequestro e alla denuncia del soggetto che è stato costretto a lasciare la sua moto nuova sul posto poiché sequestrata in attesa della confisca. Oltre 7 mila euro di multa per lui.

Nelle ultime settimane il centro Plaza era stato al centro di episodi cruenti e il Sindaco Salvati ha chiesto anche al comandante della polizia municipale d’intensificare i controlli che non sono tardati ad arrivare.