VIDEO – Angri. La proposta: una strada alternativa al traffico della scuola Fusco

Angri. Una strada alternativa al traffico della scuola Fusco.

La mancanza di spazi per la sosta in Via Adriana durante il “tempo scuola” è ormai una emergenza costante per l’utenza. Il plesso del Circolo Didattico Fusco, fin dalla sua ricollocazione, ha subito palesato gravi mancanze di stalli per la sosta temporanei dei veicoli e vie di sbocco che evitino il traffico nelle ore di maggiore flusso e deflusso verso il polo scolastico di Via Adriana. Una scuola concepita e nata male sia dal punto di vista logistico che quello progettuale che si affaccia sulla trafficata ex provinciale Via Adriana.



















Le proposte

Vari gli accorgimenti e le soluzioni possibili da proporre all’amministrazione arrivano dai consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara. Tra i quali: la possibile concessione, da parte della Provincia, di una parte del giardino in dote all’ISIS Fortunato per realizzare una strada di disimpegno e di pubblica utilità tra Via Cuparella e Via Alveo Sant’Alfonso e la realizzazione di parcheggi per la sosta temporanea dei veicoli durante il tempo scuola. I tre consiglieri comunali chiederanno l’intervento Presidente della Provincia.















La strada di circonvallazione come si vede dalle immagini aeree è già totalmente persistente e non sarà quindi abbattuto nessun albero né ci sarà la ricaduta di un impatto ambientale negativo sulla zona, come sottolinea la consigliera Roberta D’Antonio.

Il servizio è di Tiziana Zurro

