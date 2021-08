Angri Città d’Arte. “Le piccole voci d’oro” hanno emozionato gli spettatori.

La festa musicale dei bimbi.

Una vera e propria festa si è svolta ieri sera in Villa Doria grazie all’esibizione dei bambini dell’associazione NOMOS onlus che ha organizzato l’evento all’interno della rassegna estiva della Pro Loco, “Angri Città d’Arte”.

“Le piccole voci d’oro”.

Otto le “Piccole voci d’oro” che, dirette egregiamente dal maestro Alfio Fiorelli, hanno cantato i più famosi brani musicali di interpreti internazionali. A presentare la serata, la simpatica e spigliata Antonella La Storia.

Divertimento con il comico Paolo Neroni.

Non sono mancati momenti di divertimento grazie all’eccellente performance de “Il Macchiettista”, Paolo Neroni esilarante comico di “La sai l’ultima”, che ha intrattenuto il pubblico nell’intervallo delle esibizioni canore.

I piccoli artisti emozionano il pubblico con le loro canzoni.

Tutti i cantanti in erba, dai più piccoli ai più grandi, hanno partecipato con coinvolgimento totale incantando non solo i loro genitori, spettatori d’eccezione, ma tutto il pubblico che ha apprezzato le loro doti e l’impegno nella realizzazione dell’evento. La pandemia infatti ha più volte interrotto il loro percorso di formazione, ma nonostante il poco tempo a disposizione e la difficoltà dei brani eseguiti, gli allievi sono arrivati molto preparati, regalando momenti davvero unici con la loro musica, energia, allegria e delicatezza.

La premiazione con medaglia ricordo.

Al termine della serata i bimbi, entusiasti, hanno ricevuto una medaglia ricordo dell’evento, consegnata dal presidente dell’associazione NOMOS onlus, Vincenzo Orlando che ha omaggiato anche la Pro Loco per l’esperienza condivisa.

A Nomos va il merito di impegnarsi in prima linea nella realizzazione di molte attività di beneficenza a favore dei bambini e di chi si trova in difficoltà.

La dichiarazione del presidente Pro Loco.

“Ringraziamo Vincenzo Orlando e tutto il gruppo operativo della sua associazione – spiega il presidente Pro Loco Aldo Severino – per le importanti attività che mette in campo a favore dei bisognosi e per accompagnare i bambini in percorsi stimolanti e di crescita interiore attraverso la musica e il canto. Questi sono bagagli culturali importanti che, perseguiti in tenera età, accompagneranno i bambini per tutta la loro vita”.