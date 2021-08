Angri – Scafati. Canale San Tommaso, una situazione critica

Acque bianche. Tappi di rifiuti e miasmi caratterizzano il piccolo corso d’acqua del Canale San Tommaso confluente dell’Alveo Comune Nocerino. Si registra una situazione particolarmente critica nella periferica in Via Palmentello, dove si origina una confluenza sotterranea che congiunge il piccolo corso d’acqua che interseca anche i campi della zona. Numerosi rilievi eseguiti fino a oggi non hanno portato a risultati chiari sull’origine degli scarichi che accentuano la loro portata durante la campagna della lavorazione del pomodoro.

Un problema senza soluzione

Parte degli scarichi arrivano dalla sottostante e vicina ex Via Nazionale. Da anni, però, non si trovano soluzioni per impedire che questo tratto di vasta area periferica di confine tra Angri e Scafati si trasformi sistematicamente in una cloaca a cielo aperto. A oggi l’impegno dei politici e degli amministratori di Angri e Scafati si è rivelato difficoltoso, la situazione permane critica come più volte hanno anche sottolineato il consigliere comunale angrese Domenico D’Auria che da anni è impegnato sul fronte con l’ex consigliere comunale di Scafati Domenico Casciello e Giuseppe Sarconio del Movimento Cinque Stelle. Una battaglia comune che non trova comunque grandi appigli nel quadro regionale.

RePol

Guarda anche VIDEO – Scafati. Fiume Sarno c’è ancora tanto da fare