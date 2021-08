Corbara. Alba Corbarese chiede al sindaco Pentangelo di ricandidarsi

Con pubblico manifesto affisso nelle strade della cittadina la maggioranza consiliare e gli esponenti della lista Alba Corbarese chiedono al sindaco Pentangelo di ricandidarsi per la terza volta nelle prossime amministrative di ottobre. “Per il bene della nostra Comunità ti chiediamo di continuare il percorso intrapreso in questi anni. Sei tu il nostro Sindaco. E ti chiediamo di ricandidarti con il nostro pieno sostegno. La maggioranza presente in consiglio comunale ribadisce e conferma la fiducia al sindaco Pietro Pentangelo a cui chiediamo di ricandidarsi per le prossime elezioni amministrative” si legge.

Apprezzamento per l’impegno quotidiano di Pentangelo

Vivo è l’apprezzamento verso l’impegno quotidiano del sindaco Pentangelo: “In questi anni ha saputo garantire la tutela, la crescita e lo sviluppo della nostra Comunità. Noi consiglieri comunali riteniamo fondamentale che la guida del Comune sia quella rassicurante e certa, offerta, in questi anni dal sindaco Pietro Pentangelo a cui va riconosciuto il grande impegno svolto con la nostra sinergia e compattezza. Abbiamo lavorato tutti insieme per tutelare e garantire servizi e sviluppo alla nostra Comunità di Corbara a cui enti, istituzioni, e cittadini anche fuori regione, riconoscono valore” continua la nota pubblica.

L’appello

Infine l’accorato appello: “La fiducia dei cittadini e il consenso manifestato, per le tante attività e progetti realizzati, ci motivano a continuare il percorso intrapreso con la autorevole e vicina guida del sindaco Pietro Pentangelo. Ecco perché chiediamo al sindaco di ricandidarsi, certi che con il consenso e il voto libero e sincero dei nostri concittadini, con il sostegno e la stima e affetto di tutti noi, possa portare la nostra Comunità a proseguire l’eccezionale percorso intrapreso e a valorizzare il nostro patrimonio umano, sociale e territoriale”. Pentangelo ora dovrà riflettere seriamente dopo questo inteso attestato di riconoscimento.

RePol

Guarda anche VIDEO – Corbara. Società Consortile Pentangelo detta l’agenda