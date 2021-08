Nel napoletano un grave incidente mortale sul lavoro.

Ancora morte sul lavoro. La vittima è un sessantenne di Frattaminore, sposato e padre di due figli. Il tragico incidente si è consumato in un capannone dismesso da circa venti anni, al corso Garibaldi di Grumo Nevano. La struttura era stata acquistata recentemente dal fratello della stessa vittima, un imprenditore che intendeva ristrutturarla per la sua attività. Poco prima della tragedia, avvenuta nelle prime ore del pomeriggio di ieri, la vittima e il fratello, avevano effettuato un sopralluogo nel capannone per individuare i lavori più urgenti da effettuare. Terminata la ricognizione, il fratello della vittima è andato via, mentre il sessantenne è rimasto per continuare il sopralluogo. Pochi minuti dopo è avvenuta la tragedia.

La dinamica

Per motivi ancora da chiarire, dall’alto soffitto della struttura si sarebbe staccata una pesante plafoniera con un grosso tubo del vecchio impianto d’illuminazione a luce neon che ha centrato in pieno l’uomo. Ferito gravemente l’uomo è riuscito a chiedere soccorso. Rapidamente trasportato al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, l’uomo è deceduto durante il tragitto verso l’ospedale, dove nonostante i vari tentativi di riportarlo in vita, ai medici non è rimasto altro che accertare il decesso.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri della compagnia di Giugliano e i militari della caserma di Grumo Nevano, che hanno avviato le indagini. Su disposizione del pubblico ministero di turno della procura di Napoli Nord, il capannone è stato sequestrato mentre la salma è stata trasportata presso la struttura di medicina legale di Giugliano.

Fonte Campania Notizie