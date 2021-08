Si dichiara “no mask” affermando che non avrebbe utilizzato il dispositivo di protezione individuale in treno e viene multata

Nel salernitano. Donna senza mascherina sul treno: multata.

Si dichiara “no mask” affermando che non avrebbe utilizzato il dispositivo di protezione individuale in treno e viene multata. Il fatto si è consumato alla stazione di Eboli a essere sanzionata dai caschi bianchi eburini una donna senza mascherina e che non aveva alcuna intenzione di metterla a bordo del treno. Gli agenti della Polizia Locale su segnalazione della Polfer sono intervenuti sul treno Intercity da Taranto a Salerno.

Identificazione della donna

I caschi bianchi hanno quindi proceduto all’identificazione e alla sanzione di una 28enne originaria di Melfi ma residente a Bologna. La donna ora rischia anche una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

A segnalare la “no mask” sono stati i viaggiatori del convoglio che hanno segnalato la presenza della giovane senza mascherina nei pressi della stazione ferroviaria di Sicignano degli Alburni. Inutile l’intervento del capotreno che invitava la giovane donna a usare la protezione. Allertata la Polizia Ferroviaria è stato successivamente chiesto l’intervento della Polizia Locale di Eboli per le procedure d’identificazione del soggetto.