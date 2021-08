Pompei. Conforti: servono iniziative concrete per la ripresa

«Il tessuto imprenditoriale, turistico e commerciale ha bisogno di azioni concrete e non di area fritta.» La dichiarazione di Alfonso Conforti, presentatore della lista I Pompeiani e coordinatore della coalizione Civica per Pompei a sostegno del candidato sindaco Domenico Di Casola. « La politica ha bisogno di uomini del fare, capaci di prendere decisioni importanti a sostegno delle categorie produttive della nostra città. L’attuale amministrazione nulla ha prodotto in tal senso ed è per questo che ho inteso convocare una riunione con tutti i rappresentanti politici in opposizione all’attuale maggioranza affinché si possa presentare quanto prima un pacchetto di proposte facilmente realizzabili nel breve tempo:La sospensione di alcuni tributi, come la TARI, per le attività commerciali che a seguito della pandemia hanno subito un calo del fatturato può essere un primo strumento capace di aiutare chi oggi con grande difficoltà in città è titolare di imprese ed attività commerciali. Per la nostra città, a vocazione turistica – continua Conforti – dovrebbe essere una priorità sostenere la ricettività turistica di alberghi, case vacanze, BeB, ristoranti e le altre attività di centro e periferia di pompei che hanno subito una lunga chiusura durante la pandemia. Nel documento che presenteremo agli amministratori di maggioranza avremo modo di individuare gli specifici capitoli da cui reperire tali somme e al contempo faremo emergere gli scellerati sprechi dell’amministrazione Lo sapio che hanno favorito pochi a discapito dell’intera comunità Mariana.»

