Pompei. Si è costituita l’Accademia Pompeiana

Sotto il pergolato della vigna vesuviana a lato di Casale Federico dell’Azienda Agricola Bosco de’ Medici si è costituita venerdì 30 luglio “Accademia Pompeiana” a conclusione di una serie di eventi, dibattiti e presentazioni con la centralità un protagonista geniale ed estroverso che ultimamente si è imposto all’attenzione pompeiana per con un progetto urbanistico alternativo a quello Eav già avviato. Il progetto di D’Amato prevede minori costi e risolve più problemi (oltre all’eliminazione dei sottopassi): in primis quello della cementificazione dell’area orientale del Parco Archeologico di Pompei, sul versante di Porta di Sarno (l’antica Porta Isiaca). Giovanni D’Amato è un personaggio dotato di originalità creativa non comune e dalla una visione utopica delle iniziative che lo fa apprezzare per i suoi propositi . Con lui tra i fondatori il docente Angelo Di Prisco, originario di Terzigno, tra gli scopritori delle Ville di Cava Ranieri, Salvatore Palmieri, tecnico informatico e volontario per recupero ambientale del fiume Sarno, professoressa Rossella Palumbo, concertista e studiosa di musica, Domenico Severino, pittore, pompeiano abitante della Crapolla dove vorrebbe realizzare il Museo dell’Arte Osco-Sarrasta moderna, in continuità con l’antico KA-RA-POL; professore Nizar Hage, libanese di nascita e pompeiano d’adozione, promotore del progetto di pace universale. Graziosi Nazzareno, originario di Loro Piceno e marchigiano, scopritore delle affinità tra le culture Picena ed Osco-Sannitica e conoscitore delle tematiche dell’archeologo anti-sistema , Innocenzo Dall’Osso, a cui è stata dedicata l’Accademia Pompeiana; Cascone Immacolata, economista segretaria del Consiglio Direttivo, appassionata di storia e soprattutto apprezzata esperta di cucina del territorio e per concludere in bellezza Liuba D’Amato accademica delle Belle Arti, autrice dell’originale Logo dell’Accademia Pompeiana, ispirato ad un algoritmo di geometria frattale. Insieme a loro uno spaccato di società civile locale aperto ad un contributo professionale e disinteressato alla crescita culturale ed identitaria del territorio. Giovanni nella ricorrenza dei 50 anni dalla laurea in ingegneria civile si è fatto promotore di un’associazione che nell’intenzione originale risale al 1755 (Carlo III di Borbone). E’ stato nominato per acclamazione presidente dell’Accademia Pompeiana, (vicepresidente il professore Angelo Di Prisco). Il numero (13) dei i fondatori porta fortuna e non intende replicare nessun precedente. “Siamo un gruppo di amici uniti dalla storia plurimillenaria di Pompei figli di questa terra ma non necessariamente pompeiani”. Spiega il padre fondatore dell’Accademia nel pieghevole che ne descrive origini, natura e impegno civile. “Le parole durano più delle pietre”. Commenta nel suo libro “Misteri del tempio di Iside” Federico Federico Libero Italico, architetto, scrittore e “padre morale” con D’Amato e gli altri volontari di un’associazione che nasce con spirito libertario, laico e indipendente, imperniato esclusivamente sul valore dell’amicizia. Non è poco e i buoni propositi descrivono il merito all’iniziativa ancor prima del conseguimento dei risultati perché è sempre l’intenzione a nobilitare l’azione. Altro elemento fondante è la storia plurimillenaria del territorio attraversato (quasi invaso) dal corso antico (amnis) del fiume Sarno che s’insinua in un paesaggio disegnato da altri due elementi distintivi: il mare e le montagne (a Nord il complesso vulcanico del monte Somma-Vesuvio e al sud quello calcareo dei monti Lattari). Argomento di approfondimento riguarda le radici umane dell’insediamento di Sarrasto- Osco-Sannita prima di etruschi greci e colonizzazione romana. Il perdurare degli elementi distintivi (come la lingua, il valore dell’ospitalità e lo spirito pacifista) nel corso nelle trasformazioni intervenute a Valle (o Vallo) ne hanno caratterizzato la storia fino alla riscoperta archeologica della Pompei Antica e il fenomeno conseguente del Grand Tour. Successivamente l’iniziativa della chiesa locale in parallelo alle imprese sociali di Bartolo Longo a Valle di Pompei hanno ricostruito il morale ad una popolazione che si é ricompattata sul seme dell’antica memoria. Per capire il senso della “Accademia Pompeiana” è necessario descrivere il profilo del personaggio che l’ha riproposto con una forma di impegno che anche se anche datato nella sua prima concezione mantiene intatta freschezza delle azioni positive basate sull’incontro unito al fascino dell’utopia che motiva gli spiriti eletti.

