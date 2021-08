Tragedia a Torre del Greco. Il corpo di una donna è stato rivenuto questa mattina poco dopo le 9.30 in litoranea

Torre del Greco. Una donna muore sulla spiaggia.

Tragedia a Torre del Greco. Il corpo senza vita di una donna è stato rivenuto questa mattina poco dopo le 9.30 in litoranea. La donna è una sessantenne di origini straniere. Sul posto allertati dai bagnanti che si trovavano in spiaggia immediato l’arrivo degli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti del commissariato di Polizia di via Sedivola.

I soccorsi

Tempestivamente anche l’arrivo dei soccorsi del 118 sulla spiaggia libera corallina, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Secondo i primi accertamenti la sessantenne sarebbe morta per un sopraggiunto malore.