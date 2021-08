Pompei. Giovedì 5 Agosto POMPEI LAB & NEONPEETSA presentano Pier Paolo Polcarei “Globalista”

(Global bass – Afrofuturism – House) Suoni che nascono dall’Africa passando per i vicoli di Napoli, fino alle più remote regioni della terra;

reinterpreta B e mixa B magistralmente.

Pier Paolo Polcari, compositore, produ F ore, co-fondatore dell’iconica band Almamegre F a.

Dopo essere stato, con gli Alma, per un decennio, protagonista della scena underground italiana si

sposta a Londra dove vive tra il 1999 e il 2006. Qui lavora come produ F ore per diverse labels

specializzate in musica ele F ronica e dance collaborando in studio e dal vivo con ar B s B come

Adrian Sherwood, Bill Laswell, Zion Train.

Scrive colonne sonore per cinema, televisione e teatro.

Il suo primo album da solista è “Home P-Fi” (2004) distribuito da Deal with Music UK a cui seguirà

“Intraterrae” (Marocco Music, 2012).

Vive in Giappone dal 2013.

Agro24Spot