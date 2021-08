Angri. Problematico avviamento dell’anno scolastico in città. “La Giunta Comunale di Angri non ha un Assessore alla Pubblica Istruzione"

Angri. Interrogazione al caos per l’avviamento dell’anno scolastico

Problematico avviamento dell’anno scolastico in città. “La Giunta Comunale di Angri non ha un Assessore alla Pubblica Istruzione che possa interfacciarsi in maniera dedicata ed esclusiva con il mondo della scuola, la qual cosa dà la misura dell’importanza che questa Amministrazione attribuisce al settore della Scuola così tanto martoriato a causa della Pandemia” si legge nell’interrogazione dei consiglieri comunali Caterina Barba, Marco De Simone. Giuseppe Del Sorbo e Alberto Milo.

Le preoccupazioni

“L’anno scolastico appena concluso ha subito delle vicissitudini tali da compromettere lo stesso diritto allo studio dei nostri bambini; che durante lo stesso scorso anno scolastico il servizio mensa e il trasporto sono stati completamente fermi” continua l’interrogazione. I quattro consiglieri dell’opposizione chiedono mediante l’interrogazione scritta al sindaco che detiene la delega delle politiche scolastiche “Quali sono le attività programmate per garantire un sereno svolgimento in presenza del prossimo venturo anno scolastico. Nello specifico: partirà il servizio mensa? Partirà il servizio di trasporto tale da garantire un corretto distanziamento sociale tra gli alunni? Quali altre iniziative sono state programmate per fruire al meglio delle attività didattiche? Sono state raccolte le istanze da parte dei Dirigenti scolastici e previsti gli impegni di spesa per soddisfare tali esigenze?” Interrogativi a quali presto si dovrà dare delle risposte.

