AUTO ELETTRICHE, I COSTI DELLE RICARICHE

L’accelerazione dell’e-mobility ha portato sul mercato un’ampia gamma di prodotti, dalle wallbox domestiche alle colonnine stradali, dagli impianti “lenti” a quelli a ricarica ultra veloce. La domanda nasce spontanea. Quanto costano oggi i sistemi di ricarica delle auto elettriche?

Ha provato a rispondere l’ ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha analizzato 225 dispositivi di ricarica prodotti da 24 aziende, con potenze comprese tra i 2 ed i 350 kW per redigere il primo censimento prezzi. Risultato? Si va da un minimo di 700 euro per gli impianti domestici a circa 80mila euro per i dispositivi Charger ultra-veloci.

Nella ricognizione i dati raccolti sono stati riassunti in una scheda di immediata consultazione che, a partire dalle differenze tra i dispositivi, fornisce una sorta di prezzario per categoria. Nel dettaglio ecco i dati dei sistemi rispetto alla potenza erogata in:

ricarica lenta o Slow (censiti 95 dispositivi in tutto) fino a 7,4 kW: tra 700 e 1.700 euro, con un valore medio approssimativo di 1.200 euro (IVA inclusa). Diverse case automobilistiche offrono il sistema di ricarica “in omaggio” al momento dell’acquisto dell’auto elettrica;

ricarica accelerata o Quick (98) fino a 22 kW: i prodotti base (ossia monopresa, 11 kW di potenza, senza meccanismi di autenticazione e connessione Internet) con prezzi compresi tra 700 e 1.300 euro. Per una colonnina con 2 punti di ricarica, ciascuno da 22 kW, i prezzi tipici possono invece arrivare anche ai 4.000 euro, soprattutto se completi di funzionalità, come l’identificazione con tecnologia RFID e la connessione Internet;

ricarica veloce o Fast (20) fino a 50 kW: un costo compreso tra 22.000 e 29.000 euro (sempre IVA inclusa), nonostante esistano impianti “meno prestazionali” e quindi più economici;

ricarica ultra-veloce o Ultra-fast (12) oltre i 50 kW: per quelli compresi tra 60 e 150 kW, il range di prezzo è tra 26.000 e 40.000 euro. Per potenze superiori, tra 150 e 350 kW, il costo aumenta progressivamente raggiungendo anche gli 80.000 euro.

Questi prodotti coprono un ampio range di esigenze: da quelle domestiche (wallbox a singola presa da montare al muro) fino alle potenti colonnine installate in autostrada.

Un ulteriore dato da sottolineare della ricerca è anche quello sui consumi in stand-by dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Un dispositivo su tre, all’incirca, richiede costantemente tra 20 e 30 Watt. Se si considera che a ogni Watt di prelievo in stand-by corrisponde un consumo energetico annuo pari a 8,76 kWh, l’installazione di 10.000 dispositivi di ricarica Slow o Quick (con un valore medio di prelievo di circa 12 W) comporterebbe oggi il superamento di 1 GWh di consumo annuo in stand-by. Altrettanti dispositivi di tipo Fast o Ultra-Fast arriverebbero a consumare 5,25 GWh l’anno.