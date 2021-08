Pompei. Nunerose multe alle macchine parcheggiate sugli stalli cancellati di via Sacra

Sono ficcate a grappoli le sanzioni amministrative nei cionfronti dei pssessori di automobli parcheggiate questa mattina sul lato destro di via Sacra dove sono stati eliminate le strsce blu allo scopo di consentire il migliore deflusso dei bus e di mezzi poesanti diretti al centro di Pompei. Quella’area piena di localini oltre a banca ed ufficio postale non regge al taglio dei posti da parcheggio, alimentando il fenomeno delle soste con gli intermittenti che durano le ore intere. Il comando dei vigli urbani é costretto a mettere 2 uomini fissi su quella strada. Piovono le multe seguite adlle contestazioni dei pompeiani che in questi giorni hanno trovato il blocco del traffico anche in piazza centrale

