Pompei. Sottoposto ad obbligo di presentazione l’aggressore del cameriere che gli aveva chiesto due euro per il caffè servito a tavolino.

Il procuratore della repubblica del Tribunale di Torre Annunziata , Nunzio Fragliasso, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, ha sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia Giudiziaria il pluripregiudicato trentottenne G.D.M. gravemente indiziato per reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Il soggetto ha precedenti per spaccio di droga ed evasione dai domiciliari dopo aver rotto il braccialetto elettronico. Questa volta si era accomodato al tavolino di un noto bar del centro storico di Pompei e dopo aver consumato un caffè’ aveva preteso di pagare solo un euro invece dei due previsti per il servizio al tavolo ma al l rifiuto del cameriere, l’aveva minacciato di ”spaccargli la faccia” e successivamente l’aveva schiaffeggiato. A due mesi dall’accaduto è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare dal gip di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina ed esecuzione del personale del commissariato di polizia di Pompei a carico di G.D.M. pluripregiudicato e questa volta indagato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Attualmente si trova con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria dal momento che dalle indagini dei poliziotti pompeiani attestano che il soggetto sarebbe l’autore dell’aggressione dello scorso 4 giugno.

