Sant’Egidio del Monte Albino. Incrocio mortale in Via Pepe

Incrocio mortale a Via Pepe. Una delle intersezioni più pericolose dell’agro è proprio quella di Via Guglielmo Pepe. L’intersezione con Via Pisacane, in località Quarto, è continuamente interessata da gravi incidenti. Poche sere fa l’ennesimo “botto” che, per pura fortuna del caso, non ha ripetuto la tragedia di qualche mese fa quando ha perso la vita, proprio nell’incrocio, un giovane chef 36enne di Angri. L’assenza di segnaletica luminosa e di un efficiente impianto di pubblica illuminazione sul territorio di Sant’Egidio rendono particolarmente pericolosa la zona d’intersezione.

Via Pisacane, trasgressione del divieto

Lo stesso tratto di connessione di Via Pisacane è continuamente trasgredito da grossi mezzi, nonostante il divieto di transito per gli autocarri e altri mezzi pesanti, ma che in assenza di controlli transitano liberamente immettendosi nella piccola stradina creando anche problemi strutturali alle case e all’incrocio con la Via Nazionale, dove i residenti di Via Quarto II hanno grosse difficoltà d’immissione.

Il cavalcavia Santa Lucia

Problemi di sicurezza vengono registrati anche sul Cavalcavia di Via Santa Lucia che costeggia il mercato ortofrutticolo, dove da mesi, nonostante ripetute segnalazioni l’impianto di pubblica illuminazione non funziona al 100%. Situazioni già portate all’attenzione dell’amministrazione comunale da tempo.

ReCro