Scafati. “Il Covid non esiste”, finisce in ospedale negazionista di Sarno

“Il Covid non esiste, ho solo una polmonite”. Rischia di finire intubato in terapia intensiva, il “no vax” ricoverato al Polo Covid Scarlato di Scafati. Arrivato al pronto soccorso la sera di giovedì 29 luglio, l’uomo, un 65enne di Sarno, presentava gravi problemi respiratori e un quadro clinico tipico del Covid. Negazionista convinto, ai sanitari ha dichiarato di non essere vaccinato “perché inutile, tanto il Covid non esiste”. Non solo, pur di sostenere le sue tesi, insisteva affinché fossero chiamati i carabinieri perché non si fidava di ciò che avrebbero scritto i medici sul referto, e le cure a lui prescritte. “E’ solo una comune polmonite” ripeteva, ma le sue condizioni non erano delle migliori, tanto da rendersi necessario il ricovero in sub intensiva. Per aiutarlo nella respirazione i medici gli hanno applicato una maschera Cipap ad alti flussi, non escludendo di trasferirlo in rianimazione per essere intubato, qualora le condizioni non fossero migliorate.















Situazione grave

Il giorno dopo, avendo forse realizzato la gravità della situazione, il 65enne di Sarno ma residente nel nord Italia, è apparso piuttosto preoccupato, soprattutto per i figli piccoli che sono a casa. Non è chiaro se anche loro siano stati contagiati. Attualmente il nosocomio scafatese ha operativo il solo reparto di pneumologia Covid al terzo piano, dove sono ricoverati sei pazienti. La metà non è vaccinata, mentre gli altri hanno ricevuto una sola dose. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. “Io volevo vaccinarmi, ma i miei nipoti non mi hanno voluta accompagnare” le parole di un’anziana paziente. Polmonite da Covid anche per un giovane extracomunitario 30enne, anche lui arrivato da Sarno.















Situazione sotto controllo al polo COVID

Nel complesso la situazione allo Scarlato è decisamente tranquilla, al contrario dell’anno scorso, quando con contagi in calo il nosocomio aveva pieni sia il reparto di malattie infettive che il pneumo Covid. Oggi il primo è stato momentaneamente chiuso, con i medici trasferiti, non senza polemiche, all’Umberto I° di Nocera Inferiore. Una scelta dettata dall’esigenza di supportare gli operatori del pronto soccorso, in sott’organico. In questi giorni anche alcuni pneumologi sono stati momentaneamente trasferiti tra l’ospedale nocerino e quello di Pagani.













Tramite una manifestazione d’interesse, il direttore sanitario Maurizio D’Ambrosio ha disposto anche il trasferimento degli infermieri in esubero presso le altre due strutture del Dea Nocera-Pagani-Scafati. Attualmente, dopo la chiusura del malattie infettive, restano in servizio allo Scarlato una sessantina di infermieri, troppi per i pochi ricoverati. Seppur i vertici ASL hanno rassicurato sulla temporaneità di tali decisioni, a Scafati sale l’attenzione tra le forze politiche. Si teme un nuovo ridimensionamento della struttura, dopo la “chiusura” disposta nel 2011. “Sono trascorsi dieci anni e una pandemia. La stessa che ha rilanciato con orgoglio questa struttura divenuta essenziale in tutta la provincia e non solo. Ora, a emergenza “attenuata”, stanno seppellendo le speranze che tutti avevamo di riavere il pronto soccorso” la preoccupazione di Francesco Carotenuto, di Scafati Arancione. Gli attivisti hanno affisso uno striscione all’entrata con scritto “Prossima (ri)apertura…”

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Angri. Recovery fund: Cosimo Ferraioli: “l’agro penalizzato”