VIDEO – Castellammare di Stabia. Vegetazione pericolosa su carreggiata SS145

Castellammare di Stabia. Un tratto di strada trafficato e a scorrimento veloce, soprattutto nei week end, lungo la quale la vegetazione su alcuni punti si è estesa in maniera pericolosa















Castellammare di Stabia. Vegetazione pericolosa su carreggiata SS145.

Chi percorre la Strada Statale 145 all’altezza del Corso Italia deve fare i conti con delle vere insidie stradali provocate dalla folta vegetazione cresciuta con il caldo ai bordi della carreggiata della strada a scorrimento veloce. La folta vegetazione copre segnaletica e parte della carreggiata generando situazioni di pericolo per la sicurezza stradale lungo il raccordo autostradale di Castellammare di Stabia con i caselli dell’A3.



















Un tratto di strada molto trafficato

Un tratto di strada trafficato e a scorrimento veloce, soprattutto nei week end, lungo la quale la vegetazione su alcuni punti si è estesa in maniera pericolosa. Sul tratto terminale che porta a Viale Europa la carreggiata è visibilmente invasa, soprattutto in curva, dalla folta vegetazione che ostacola anche visione della segnaletica sia orizzontale che verticale con gravi rischi per la circolazione veicolare, soprattutto nelle ore notturne mancando di pubblica illuminazione. Da più parti viene invocato un intervento di manutenzione urgente all’ente di pertinenza.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche VIDEO – Angri. La proposta: una strada alternativa al traffico della scuola Fusco