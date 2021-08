Castellammare di Stabia. Sarà ripulita la Strada Statale 145.

Pulizia e scerbatura della vegetazione presente ai margini del raccordo autostradale di Castellammare di Stabia sulla Strada Statale 145. L’operazione di pulizia della carreggiata dovrebbe avvenire nella notte fra il 5 e il 6 agosto. Il Comune stabiese ha deciso d’intervenire per ripulire il tratto di strada a scorrimento veloce insidiata da mesi da una folta vegetazione che pericolosamente ha invaso la carreggiata creando grave pericolo per le auto in marcia nei due sensi. Nel corso delle settimane, decine di cittadini e automobilisti hanno segnalato il pericolo e chiesto la scerbatura.

Strada chiusa la traffico

Nelle ore di pulizia il raccordo resterà interdetto al traffico e i veicoli provenienti dal casello autostradale avranno l’uscita obbligata a Gragnano oppure utilizzare la viabilità interna. Gli operatori dell’ANAS si occuperanno della segnaletica e delle comunicazioni mentre le operazioni di pulizia saranno completamente a carico di Palazzo Farnese. Lo riporta Stabia Channel.