Droga dalla Siria in Medio Oriente via Salerno, due arresti. Indagini dopo sequestro carico tra mobili d'ufficio e vestiario

Traffico internazionale di droga: è il reato che la Guardia di Finanza di Salerno e il Gico di Napoli contestano al titolare di una società di servizi elvetica, e a uno spedizioniere doganale, per i quali il GIP di Salerno Francesco Guerra ha disposto, rispettivamente, il carcere e i domiciliari.

Misure cautelari

Le misure cautelari giungono al termine di indagini scattate dopo un ingente sequestro di sostanze stupefacenti avvenuto nel porto di Salerno l’11 giugno 2020 quando i finanzieri trovarono, in quattro container, tra capi di abbigliamento, mobili da ufficio e bobine di carta per la produzione di cartoni per imballaggi, ben 17 tonnellate di sostanza stupefacente, tra hashish e anfetamine. Lo stupefacente, proveniente dalla Siria, sarebbe dovuto transitare nel porto di Salerno alla volta del Medio Oriente.

I due indagati, secondo gli inquirenti della Procura di Salerno, si sarebbero adoperati per organizzare il transito e il successivo trasferimento di consistenti carichi di droga nascosti dietro idonei carichi di copertura.

ANSA