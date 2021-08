Pompei. “Leggerissima Estate” molte chiacchiere e poco costrutto

Volevamo vederci chiaro e l’intuito ci ha dato ragione nel

diffidare di polverosi teoremi ingigantiti da chiacchiere da bar riguardo il montaggio

di un palco in piazza Bartolo Longo (prima avviato sul sagrato del Santuario poi

spostato sul prospetto di Palazzo De Fusco). I fatti dimostrano che il 30 luglio il

comune di Pompei ha trasmesso al direttore del Parco archeologico di Pompei (dopo

esplicita richiesta vie brevi successivamente realizzata) la scia amministrativa

relativa alla manifestazione televisiva temporanea “leggerissima estate”

ricevendone l’approvazione (prevista per legge) in data 2 agosto vale a dire il giorno

stesso in cui era fissata la registrazione (in serata) della trasmissione televisiva

“leggerissima estate” che andrà in onda sul secondo canale RAI. Appare evidente a

tutti che i tempi burocratici eccessivamente ristretti rispetto alle esigenze operative

avrebbero creato problemi pratici al montaggio del palco nei tempi utili anche se, a

riguardo, il direttore del Parco Archeologico di Pompei (Gabriel Zuchtriegel) ha

espresso parere favorevole tempestivamente (appena ha avuto modo di esaminare

la richiesta formale di autorizzazione) sull’installazione temporanea del palco e la

natura della manifestazione “leggerissima estate” davanti alla Casa Comunale.

Conclusione: lo spostamento del palco davanti al comune è stata una decisone

autonoma dell’amministrazione (anche se si possono fare supposizioni sull’opinione

della Chiesa a riguardo). In sintesi la pratica burocratica di montaggio del palco e

registrazione di una puntata di “leggerissima estate” (che richiedeva per legge anche

l’autorizzazione paesaggistica da parte della direzione del Parco Archeologico) è

stata avviata in tempi troppo ristretti . A questo punto il sindaco Lo Sapio in sua

autonomia ha disposto il montaggio del palco sul lato del Palazzo comunale

ricevendone l’autorizzazione postuma al montaggio. La sua decisione se da un lato

ha assicurato alla città di Pompei visibilità mediatica ha comportato disagi di traffico

(considerati anche i cantieri di lavori pubblici e le isole pedonali). E’ una scelta

complessa che ha comportato diverse critiche da parte di commercianti ma nessuna

dichiarazione ufficiale da parte delle associazioni di categoria. Nella sostanza il

sindaco di Pompei alla fine ha preso una decisione che è stata condivisa da una

parte dei pompeiani (in particolare ai 200 che hanno prenotato una sedia alla

manifestazione) mentre è stata criticata da altri. Fa parte della politica anche se è

chiaro che le decisioni prese dovrebbero sempre riflettere gli interessi della

maggioranza dei pompeiani. In ogni caso sia ben chiaro che rispetto a tutta la

vicenda si può registrare esclusivamente la lentezza della macchina amministrativa

(e non è una novità) nella pratica palco (progettazione, autorizzazione e montaggio)

non di presunte discordie tra (Chiesa, parco archeologico e Comune) che tanto

appassionano l’opinione pubblica pompeiana.

Agro24Spot