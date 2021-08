Sant'Egidio del Monte Albino. Sarà installato un segnale luminoso di pericolo nell’incrocio tra la Via Pepe e la Via Pisacane. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale

Sant’Egidio del Monte Albino. Incrocio mortale Via Pepe: si corre ai ripari

Sarà installato un segnale luminoso di pericolo nell’incrocio tra la Via Pepe e la Via Pisacane. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale. L’assessore delegato e vice sindaco Gianluigi Marrazzo e il responsabile di settore hanno, infatti, avviato la procedura per la realizzazione di un impianto di segnalazione nell’incrocio pericoloso che solo qualche mese fa ha registrato la morte di un giovane chef 36enne vittima di un tragico incidente. Via Pepe è una strada provinciale ed eventuali lavori di messa in sicurezza chiamano in causa Palazzo Sant’Agostino.

Risoluzione del problema

L’amministrazione locale oggi, guidata dal sindaco facente funzione Antonio La Mura, ha preso in carico la questione per ovviare, almeno sulla pertinenza comunale, alla grave situazione di pericolo.

ReCro

Guarda anche VIDEO – Angri. La proposta: una strada alternativa al traffico della scuola Fusco