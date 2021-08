Scafati. Aggredisce la ex in banca, denunciato un uomo di San Pietro

Si erano incontrati per caso. E’ lunedi tarda mattinata, in una nota banca del centro città. Lui in fila allo sportello, poco più dietro la moglie e la figlia non convinvente. La coppia è in corso di separazione. Quando si sono visti sono scattate le domande, e la tensione, legata a motivi di patrimonio familiare, è salita alle stelle. Non curante del luogo e della gente attorno, l’uomo dalle parole è passato ai fatti aggredendo la figlia. Nella ressa è finita coinvolta anche la moglie. Sia i presenti che gli impiegati di banca hanno provato a sedare la lite, ma si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per mettere un freno alla vicenda. Sul posto i militari della locale Tenenza guidata dal Tenente Gennaro Vitolo e una ambulanza del 118. Le due donne sono state accompagnate per controlli all’ospedale di Sarno, dove verranno dimesse dopo essere state medicate. Per l’uomo, un 65enne di San Pietro, è scattata la denuncia.

