VIDEO – Angri. Iniziati i campi estivi ma già si guarda oltre

Angri. Iniziati i campi estivi ma già si guarda oltre

Al puntuale rispetto delle regole previste in tema di accessibilità per le norme anti COVID partono i campi estivi cittadini. Simbolico taglio del nastro in una delle 10 realtà associative che ospiteranno in proporzionale rapporto numerico i circa 360 bambini che beneficeranno di questo primario servizio estivo spalmato su circa due mesi di attività a partire dal 2 di agosto.



















Le associazioni ammesse

Sono dieci le associazioni ammesse al progetto ministrale: la Scuola Materna San Benedetto per una fascia d’età 3- 5 anni; Kalimera Società Cooperativa Sociale per la fascia d’età 3-5 anni; APS Straordinariementi per una fascia d’età 12- 15 anni; Polisportiva United per una fascia d’età 3-15 anni; Arcobaleno dei Sogni per una fascia d’età 3- 5 anni; ASD Spettacolando per una fascia d’età 6-15 anni; ASD MCM per una fascia d’età 6-15 anni; Mondo Baby per una fascia d’età 3 – 5 anni; Ludoteca Il Sogno di Rosy per una fascia d’età 3-11 anni; Associazione Futuro Onlus per una fascia d’età 3-11 anni; Associazione Alterego Eventi per una fascia d’età 3-11 anni; Società Cooperativa Sorrisi d’Argento fascia d’età 3-15 anni; Società Cooperativa Cuore Onlus fascia d’età 6-15 anni. Previsto anche un tempo pieno.

Il servizio è di Aldo Severino

Guarda anche VIDEO – Castellammare di Stabia. Vegetazione pericolosa su carreggiata SS145