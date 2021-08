Covid 19: aumentano i casi in Campania. Tasso di positività aumenta di un punto

Nuovo aumento dei contagi in Campania, 496 quelli emersi dai 7863 tamponi molecolari processati. Ieri i nuovi contagi certificati erano 361. In aumento anche il tasso di positività che si attesta al 6,30%, un punto in più rispetto a ieri.

Verso la zona gialla

In Campania nelle singole province questi i casi: 357 a Napoli, 82 a Salerno, 27 a Caserta, 12 ad Avellino e 3 a Benevento per un totale di 481, con 15 casi fuori regione. Un nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 48 ore. In aumento anche il numero dei ricoveri, di una unità nelle terapie intensive, arrivato a 12, in crescita anche quelli di degenza passati da 223 a 239.