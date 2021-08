Il direttore Calabrese difende il pronto soccorso di Sarno: “Nessuna chiusura”

«Sarno senza pronto soccorso? Non siamo una clinica»

«Quello di Sarno è un ospedale, non una clinica». Così il direttore sanitario, Rocco Calabrese, risponde alla proposta di chiudere il pronto soccorso e garantire unicamente i reparti.

Il Martiri del Villa Malta arranca, fa fatica, la carenza di personale pesa sulle prestazioni, ma Calabrese è lapidario e difende il pronto soccorso quale reale necessità territoriale, che risponde ad un vasto bacino di utenza a cavallo tra le province di Salerno e Napoli; un nosocomio strategico per assicurare l’Agro ed i paesi vesuviani.

«Garantiremo sempre l’ assistenza e l’ emergenza/urgenza – dice il direttore sanitario – Chiudere non è la soluzione». Dinanzi alla sofferenza del pronto soccorso, che registra circa 45mila accessi l’ anno e in queste settimane è andato particolarmente in sofferenza, la soluzione temporanea è stata una nuova organizzazione che vede al centro, dislocati, i medici di reparto per supportare gli interventi sulle emergenze. Per garantire la continuità assistenziale è stato disposto «che in caso di defezione dell’ internista di guardia al pronto soccorso, la stessa funzione sarà sopperita dall’ internista dell’ Uoc di medicina. Il dirigente medico di guardia presso il reparto di cardiologia garantirà la guardia interdivisionale anche per i reparti di medicina e lungodegenza. Il dirigente anestesista di guardia sarà allertato per eventuali emergenze ed urgenze».

«Il pronto soccorso è imprescindibile a Sarno – sottolinea Calabrese – Il numero di accessi non è sovrapponibile a quello che si registra a Nocera Inferiore. Ed è impensabile, dopo la chiusura del pronto soccorso a Scafati, privare dell assistenza in urgenza/emergenza tutta la popolazione afferente a Sarno, comprensiva dei paesi della zona del vesuviano che da tempo hanno individuato il Villa Malta quale nosocomio di riferimento».

Il sindaco Giuseppe Canfora

Intanto, il sindaco Giuseppe Canfora, ha chiesto un incontro urgente con i vertici dell’ Asl. «I numeri e i fatti sono preoccupanti nonostante la professionalità di chi lavora quotidianamente per salvare vite ed alleviare sofferenze. Il pronto soccorso versa in una situazione di grande emergenza e va immediatamente potenziato con medici e paramedici. Se non si interverrà con una politica gestionale ed organizzativa seria, l’ ospedale rischia di trasformarsi in un contenitore vuoto e senza futuro. Come sindaco di questa città, a nome del comparto sanitario e amministrativo del presidio ospedaliero, mi rivolgo ai vertici sanitari dell’ Asl e al direttore generale affinché si intervenga in tempi rapidi per alleviare una situazione vicina ormai a un punto di non ritorno»