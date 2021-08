Pompei. Artemus Ensemble e Bosco de’ Medici Wine Resort insieme in una serata all’insegna della cultura, della musica classica e del vino

Sabato 7 agosto alle ore 20, l’orchestra diretta dal Maestro Alfonso Todisco omaggerà il compianto

Enrico Caruso – a cento anni dalla sua scomparsa – con le musiche di Rossini, Donizetti e Verdi.

Grande attesa anche per l’esibizione di quattro cantanti lirici d’eccezione: Concetta Pepere, Keta

Nino, Franco Cerri e Michael Alfonsi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di eventi che – sia a carattere regionale che nazionale

– associazioni ed istituzioni stanno organizzando, al fine di dare merito a uno dei più grandi tenori

che la storia ricordi.

Il concerto – che si svolgerà al fresco del nuovo elegante pergolato di Bosco de’ Medici – è a

ingresso gratuito, in quanto inserito nella rassegna musicale estiva itinerante che da tempo

Artemus organizza.

L’orchestra ha recentemente ottenuto un grande successo con un concerto di musica sacra

all’interno del Santuario di Pompei, dando ancor più lustro all’iniziativa.

A fine serata, chi vorrà, potrà fermarsi tra i filari di Bosco de’ Medici, per godere della frescura

serale e di un menù preparato dallo chef Gioacchino Nocera.

L’iniziativa è volta a rafforzare quel legame indissolubile tra cultura ed enogastronomia e che da

tempo sta portando avanti il Wine Resort Bosco de’ Medici, attraverso l’organizzazione di

presentazioni di libri e altre iniziative – come quella in programma sabato – dall’ampio respiro

culturale.

Parte del ricavato sarà devoluto al Monastero delle Trentatrè di Napoli.

La prenotazione è obbligatoria sia per il concerto che per l’eventuale cena ed è possibile contattare

il 351.6643154

Agro24Spot