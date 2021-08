Salerno. Nas Carabinieri, controlli negli stabilimenti balneari

A garanzia della salute dei cittadini, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e relativi esercizi di ristorazione, bar e servizi nelle aree costiere marittime e dei laghi: 886 controlli effettuati, 258 le situazioni di irregolarità, 21 le chiusure e sospensioni di attività. Deferite 17 persone all’Autorità giudiziaria e 217 a quella amministrativa, col sequestro di oltre 1,3 tonnellate di prodotti alimentari e materie prime.



















Salerno

Sanzionati i legali responsabili di due distinti stabilimenti balneari, entrambi con annessa attività di ristorazione, ubicati nel comune di Pontecagnano-Faiano (SA), risultati interessati da carenze igienico-strutturali. In uno di essi, si è proceduto alla chiusura di un’area adibita abusivamente al lavaggio di materiale a contatto con gli alimenti, mentre nell’altro sono state accertate violazioni alle disposizioni per il contenimento del Covid-19, tra le quali la mancata sanificazione periodica. Complessivamente sono stati sequestrati kg 35 di alimenti non tracciati, per un valore di 500 euro circa.