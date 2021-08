Nasce Lo Sportello dei Sogni a Salerno a favore dei pazienti oncoematologici d’Italia, per aiutarli a realizzare il loro sogno del cuore utile a combattere la malattia, in quanto il sogno aiuta a metabolizzare i traumi e migliora l’elaborazione emotiva della diagnosi, nella prospettiva di contribuire al processo di cura e al supporto psicologico dei pazienti.

Infatti, una grave malattia, come il cancro, stravolge la vita di una persona e quella della sua famiglia. Si perde il contatto con il mondo, si è catapultati in una realtà fatta di ripetuti ricoveri in ospedale, cure molto dolorose, momenti carichi di ansia e di preoccupazione.

I pazienti perdono il loro diritto a vivere la propria quotidianità e spesso, cadono in una profonda depressione.

In questo momento, i pazienti stanno vivendo una «doppia» sofferenza in quanto lo scenario attuale e l’emergenza sanitaria venutasi a creare con la pandemia Covid-19, sta costringendo all’isolamento forzato evitando qualsiasi contatto con i familiari, durante la degenza ospedaliera.

Tante le misure restrittive ma che di certo non fermano la speranza e soprattutto i Sogni e i Desideri di tanti pazienti, sogni e desideri, utili a far dimenticare per un attimo di essere malato.

Per questo motivo, nasce l’Associazione Lo Sportello dei Sogni ODV!

L’Associazione “Lo Sportello dei Sogni” ODV, è un’Associazione senza scopo di lucro, costituita il 22 maggio 2021 avente natura di Organizzazione di volontariato (OdV), nata con l’intento di promuovere la realizzazione del proprio “desiderio del cuore”, da parte di ogni malato affetto da patologie oncoematologiche, in età compresa da 3 a 99 anni.

Un progetto Pilota che parte dalla città di Salerno con a capo Fiorangela Giugliano, Salernitana, ex paziente guarita da una brutta diagnosi di leucemia Mieloide Acuta e in passato accanto al Prof Franco Mandelli, ematologo di fama mondiale, testimonial dell’AIL Associazione Italiana Leucemie, ricevuta per ben 2 volte al Quirinale dal Presidente della Repubblica Napolitano e dall’attuale Presidente Mattarella.

Un progetto nuovo perché in Italia esistono Associazioni che si occupano principalmente di realizzare i sogni dei bambini malati. Nella maggior parte dei casi, presso i reparti oncoematologici esistono «piccole realtà» in cui i nuclei familiari si adoperano per raccolte di denaro «collette», finalizzate all’acquisto di un regalo «desiderato» del paziente.

Lo Sportello dei Sogni ODV si pone come strumento terapeutico e di stimolo, in quanto realizzare i sogni significa generare benefici ed emozioni positive durante il lungo periodo ospedaliero.

Il sogno da realizzare, genera un’impatto emozionale nel cuore dei pazienti e mira a far dimenticare momentaneamente, quel senso di intrappolamento che ogni malato oncologico vive, essendo fragile e vulnerabile e costretto, alle volte ad una prolungata ospedalizzazione, a volte vissuta anche in isolamento.

In questi mesi sono già pervenute tante richieste, quali quella di una madre malata di 35 anni, il cui sogno era vedere “felice” il suo unico piccolo di 7 anni, realizzando proprio il sogno del bimbo, Vestire i panni di un capotreno per un giorno oppure come la dedica segreta in videomessaggio di un atleta famoso a favore di un paziente purtroppo non piu’in vita!

Lo Sportello dei Sogni ODV, stipula accordi di intesa con Le Aziende Ospedaliere d’Italia e collabora con gli psicologi dei reparti di oncoematologia affinchè informino i malati del progetto a loro favore. Stipula inoltre, accordi di collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali dei Comuni e con le Unità sanitarie locali.

Lo Sportello dei Sogni ODV si avvale di personale qualificato volontario ed attraverso i propri canali di contatto (social-sito-NL) raccoglie i sogni del cuore dei pazienti. Una volta valutata la possibilità di realizzarli, si procede nell’organizzazione e al sostegno di costi per lo sviluppo.

I sogni realizzati saranno resi visibili on line sul sito web www.losportellodeisogni.it e sui canali social, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali (la cui gestione è affidata al titolare al trattamento dati della Associazione Lo sportello dei Sogni), di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Lo Sportello dei sogni ODV visto lo scopo terapeutico descritto in precedenza, non prevede sogni riguardanti donazione di soldi, copertura di spese mediche e acquisti di beni immobili ai malati.

Il progetto scientifico e terapeutico dei “sogni” è seguito dalla D.ssa Simona Abate psicologa-psicoterapeuta dell’Ospedale S.Andrea di Roma e da un gruppo di sognatori il cui presidente è Fiorangela Giugliano con i fondatori coinvolti Prof.ssa Antonella Di Stasio, D.ssa Daniela Salzano, Prof.ssa Raffaella Giugliano, Architetto Iolana D’Anzuoni, Dr Nicola Pellegrino, Dr Ermanno Imparato, D.ssa Elena Salzano, Avv.Adele Castori

Si confida nel percorrere tanta strada verso i sogni, di chi coloro che lottano nel quotidiano contro una malattia grave. I pazienti possono visitare il sito www.losportellodeisogni.it e descrivere il proprio desiderio del cuore al form in homepage. La macchina organizzatrice dei sogni è già pronta!

info@losportellodeisogni.it

www.losportellodeisogni.it

phone 0039. 3498754113