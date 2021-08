Scafati. Veleni nel Sarno, sotto accusa il comparto agroalimentare

Scarichi killer nel Sarno, si attendono gli esiti dei controlli che l’Arpac, con la Polizia Municipale, ha effettuato nei giorni scorsi. Le verifiche scattarono in via Ortalonga e in via Lo Porto, presso il controfosso destro del fiume Sarno, ma a finire nel calderone è il comparto agroalimentare. Gli scafatesi lo chiamano “rosso pomodoro”, ed è il tipico colore che assumono le acque del fiume Sarno e dei suoi affluenti a partire da fine luglio. E questo per tutto agosto, di pari passo con la trasformazione dei pomodori conservati. Effettuare prelievi a campione in punti sparsi serve a ben poco, se non a individuare la presenza di sostanze inquinanti. Senza un’idonea tracciatura degli scarichi a monte, risulta impossibile risalire ai trasgressori. Non solo, a rendere difficile la vita a chi con solerzia è quotidianamente impegnato nei controlli, come il settore ambiente della Polizia Locale, è l’incapacità di risalire agli ingressi delle centinaia bocche di scarico che sversano nel fiume, molte delle quali provenienti dai comuni limitrofi. Ad esempio, nel solo controfosso destro che raccoglie le acque di scarico, previa depurazione, di 12 aziende autorizzate in via Nuova San Marzano, confluiscono decine di altri scarichi abusivi provenienti da condotte fuori Scafati. E le Istituzioni cittadine hanno competenza territoriale. Mani legate purtroppo, così come quello che accade anche nel canale San Tommaso in contrada Cappella. Il canale nasce artificialmente sul confine angrese per l’irrigazione dei campi, ma in esso confluiscono, purtroppo legalmente, le acque reflue della rete fognarie di Angri. Anche qui la colorazione di questi tempi assume il colore rosso pomodoro, stessa immagine di ciò che avviene sul fronte opposto, al canale Marna. Qui confluiscono le acque purificate del depuratore Gori situato in area Pip, in inverno è possibile anche assistere alla proliferazione di flora e fauna, che vanno poi distrutte dagli scarichi killer delle aziende agroalimentari. E sui controlli degli scarichi è in corso l’ennesima polemica tra maggioranza e opposizione. Sullo sfondo una mozione presentata in Consiglio Comunale ad ottobre 2020. “Ponevamo l’accento su diversi temi di carattere ambientale, tra cui il censimento degli scarichi ed il programma di controllo, bocciati dall’amministrazione – ricorda Michele Russo – Tra l’altro avevamo preso impegni in merito in un incontro pubblico durante campagna elettorale come candidati Sindaci. Ebbene non aveva e non ha alcuna giustificazione quel voto contrario da parte del Sindaco e dalla maggioranza sui controlli”. “Non eravamo contrari, anzi. Dicemmo che un regolamento c’era già, e con un Comune così in sotto organico come si possono fare controlli su ampia scala? Non eravamo contro i controlli, ma contro il programma” replica Daniela Ugliano, assessore all’Ambiente.

Adriano Falanga