Campania: incendi raddoppiati nelle ultime due settimane

Incendi: raddoppiati in Campania nelle ultime due settimane. Finora distrutta una superficie di 2mila ettari

Dal 19 luglio a oggi, la media giornaliera degli incendi in Campania e’ raddoppiata, da 15 a 30, con punte di 44 roghi in un solo giorno. Lo comunica la Protezione civile regionale tracciando un bilancio di meta’ stagione: le stime dicono che finora la superficie interessata dalle fiamme e’ stata di quasi duemila ettari. Dal 15 giugno, data in cui e’ iniziato il periodo di massima pericolosita’, si sono registrati 735 incendi in regione.

Migliaia di interventi

Sono stati eseguiti 1.232 interventi che hanno visto impegnate 5.294 unita’ specializzate tra personale della Protezione Civile della Regione Campania, delle Comunita’ montane, di Sma Campania e dei Vigili del fuoco in convenzione con la Regione oltre al volontariato delle Associazioni di protezione civile. Sono stati 106 gli interventi degli elicotteri regionali, mentre 40 volte e’ stato necessario richiedere il supporto dei canadair del Dipartimento Nazionale di Protezione civile.

