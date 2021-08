Infortunio Angelo Crescenzo, Il maestro Antonio Califano: «Ci rialzeremo»

Il maestro Antonio Califano: «Ci rialzeremo»

A parlare del ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo di Angelo Crescenzo è il suo maestro Antonio Califano dello Shirai Club di San Valentino Torio.

«Ha perso momentaneamente la memoria, non ricordava più niente. Il colpo è stato forte. Non capisco come abbia fatto l’arbitro a non accorgersi, gli è pure andato vicino per controllarlo, Angelo sbandava si vedeva che aveva subito il colpo. L’arbitro come se niente fosse ha dato il punto e fatto continuare invece di sanzionare

Mi dispiace per Angelo, non è riuscito nemmeno a godersi il momento di gara.

E sono convinto che agli altri 4 incontri avremmo visto un Angelo diverso, come ci ha abituato in questi anni. Sono tanto rammaricato, ma lo Sport è anche questo. Ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto !!!

Grazia a TUTTI PER IL TIFO E LA VICINANZA»