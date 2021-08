Pagani. Iniziati questa mattina i lavori in Via Migliaro sulla Strada Provinciale n.328. Circa 800 metri davvero dissestati, senza manutenzione da anni

Pagani. Iniziati questa mattina i lavori in Via Migliaro sulla Strada Provinciale n.328. Circa 800 metri davvero dissestati, senza manutenzione da anni saranno messi in sicurezza nei prossimi giorni.

Le parole di Strianese

“Dopo ferragosto sistemeremo anche un tratto di Via Corallo, strada che fa parte sempre della SP 328. Anche questa arteria è molto importante per i collegamenti dei vari comuni dell’Agro Nocerino Sarnese con l’ingresso del casello autostradale di Nocera/Pagani della A30. Stamattina ho fatto un sopralluogo con il Sindaco di Pagani Lello De Prisco ed il consigliere comunale Alfonso Cosentino” dice il Presidente della Provincia Michele Strianese.

Altri interventi previsti

Nella zona di Via Termine Bianco, Via Fontana e Via Migliaro si sta anche provvedendo al diserbo stradale con gli operai dell’Acamir incaricati dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno.